Glücksspiel : Saarländer gewinnt fast 1,2 Millionen Euro im Lotto

Ein Lottoschein mit der Aufschrift «Lotto 6 aus 49». Foto: Swen Pförtner/dpa/Symbolbild

Saarbrücken Zum ersten Mal in diesem Jahr hat ein Lotto-Spieler im Saarland einen Millionengewinn erzielt. Der Tipper aus dem Landkreis Neunkirchen habe bei der Ziehung am Samstag in der Zusatzlotterie Spiel 77 zusammen mit einem Spieler aus Bayern den Jackpot geknackt, teilte die Saarland-Sporttoto GmbH am Montag mit.

Jeder von ihnen erhalte nun von 1.177.777 Millionen Euro.

Eigentlich habe der Neunkircher in der Renten-Lotterie „Glücksspirale“ sein Glück versuchen wollen, sich dann aber mit einem Zusatz-Kreuz für das Spiel 77 „zu seinem großen Glück“ entschieden, teilte Saartoto mit. Bereits Anfang des Jahres hatten zwei Lotto-Spieler aus dem Landkreis St. Wendel und dem Regionalverband Saarbrücken in der Zusatzlotterie Super 6 jeweils 100.000 Euro gewonnen.

© dpa-infocom, dpa:230116-99-235407/2

(dpa)