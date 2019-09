DIW-„Wärmemonitor 2018“ : Saarländer bezahlen am meisten für die warme Wohnung

Saarland Die Haushalte im Saarland haben 2018 im bundesweiten Vergleich am meisten für die warme Wohnung bezahlt. Im Schnitt lagen die jährlichen Heizausgaben im Bundesland bei 9,18 Euro pro Quadratmeter, wie das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) für den „Wärmemonitor 2018“ errechnet hat.

Die Saarländer heizten in Deutschland der Studie zufolge auch am kräftigsten. Nach Angaben des DIW lag der Heizenergiebedarf in dem Land 2018 bei 155,5 Kilowattstunden pro Quadratmeter - damit ist der jährliche Energiebedarf im Vergleich zu 2017 um etwa 22,5 Kilowattstunden nach oben gegangen. Zum Vergleich: In Mecklenburg-Vorpommern bezifferte sich der Verbrauch auf 110,9 Kilowattstunden je Quadratmeter. „Warum der Verbrauch und die Kosten gerade im Saarland besonders hoch sind, können wir nicht sagen“, sagte ein DIW-Sprecher am Mittwoch.