Saarländer bekommen am häufigsten Antibiotika

Eine Packung eines Antibiotikums liegt auf einem Tisch in einer Apotheke. Foto: Sven Hoppe.

Saarbrücken/Berlin Im Saarland wird den Menschen so viel Antibiotika verordnet wie in keinem anderen Bundesland. Auf 1000 Mitglieder der Gesetzlichen Krankenversicherung seien im vergangenen Jahr 572 Mal Antibiotika verschrieben worden, berichtete das Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung in Deutschland am Mittwoch.

Im bundesdeutschen Schnitt lag der Antibiotika-Verbrauch bei 446 Verordnungen.