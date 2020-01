„Saarhundert“: Saarland feiert seine 100-jährige Geschichte

Saarbrücken Das Saarland feiert heute seine 100-jährige Geschichte: Vor exakt 100 Jahren, am 10. Januar 1920, trat der Versailler Vertrag in Kraft und legte erstmals die Grenzen des Saargebiets als eigenständiges Territorium fest.

Der Festakt in Saarbrücken ist der Auftakt zu einer Reihe von Angeboten und Veranstaltungen in 2020. Denn ein Jahrhundert an der Saar - zur Feier des Jahres als „Saarhundert“ bezeichnet - wird dort groß gefeiert: Mit einer Wanderausstellung, Bürgerfahrten und mehreren Feier-Veranstaltungen. Heute sind im kleinsten Flächenland Deutschlands knapp eine Million Saarländer zuhause.