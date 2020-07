Sommerprogramm : Saargemünd aus der Vogelperspektive

Saargemünd Das Kleinkunst-Fest Saint-Paul fiel wegen Corona aus. Die Stadt hat dennoch ein Sommerangebot.

Denn die Geschäfte und Gaststätten in der Innenstadt haben unter dem coronabedingten Lockdown gelitten und auch viele Menschen, die sich nicht trauen in die Ferne in Urlaub zu fahren, hoffen auf ein bisschen Unterhaltung vor der Haustür. Und so haben der neue Bürgermeister Marc Zingraff, der mit dem Wahlversprechen angetreten war, die Innenstadt attraktiver zu machen, und sein Team im Kulturamt ein Sommerprogramm auf die Beine gestellt. Die Veranstaltungen laufen bis Ende August nach dem Motto: viele kleine Events anstatt großer Publikumsmagneten. Denn auch wenn der Notstand in Frankreich seit vergangenem Wochenende beendet ist, geht es dennoch darum, große Menschenansammlungen zu vermeiden, um die Hygiene- und Abstandsregeln einhalten zu können. An Vielfältigkeit hat die Stadt beim Programm nicht gespart: Blasmusik, Jazz, Zirkus, Marionetten, Straßentheater und dazu jede Menge sportliche Aktivitäten, die von den Saargemünder Vereinen unter freiem Himmel angeboten werden. Das Unterhaltungsprogramm findet zum Teil mehrmals am gleichen Tag statt, um die Besucherzahl besser zu verteilen. An den Wochenenden gibt es zusätzlich Schiffstouren auf der Saar.