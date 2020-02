Saarbrücker Stadtautobahn bis auf weiteres noch gesperrt

Der Verkehr staut sich auf der Autobahn A620 bei der Ausfahrt Luisenbrücke in Saarbrücken. Wegen der Überschwemmung der Stadtautobahn ist die A620 in Saarbrücken aktuell gesperrt. Foto: Oliver Dietze/dpa.

Trier/Koblenz Die Stadtautobahn in Saarbrücken ist wegen Hochwasser weiter gesperrt. Noch sei unklar, wann die Sperrung der A 620 zwischen Luisenbrücke und Bismarckbrücke aufgehoben werde, sagte ein Sprecher der Polizei am Mittwochmorgen.

Die Pegelstände an der Saar würden derzeit sinken. Da kein neues Hochwasser erwartet werde, sei bereits mit den Aufräum- und Reinigungsarbeiten auf der Fahrbahn begonnen worden, sagte ein Sprecher des Landesbetriebs für Straßenbau in Neunkirchen. Eine Entscheidung über die Freigabe stehe aber noch aus.

Der betreffende Teil der Stadtautobahn war am Dienstagmorgen wegen Überflutung gesperrt worden. Die kritische Marke liegt bei 3,80 Metern am Pegel St. Arnual. Dieser Wert wurde am Mittwochvormittag wieder erreicht. Wegen der Sperrung war es am Morgen erneut zu Verkehrsbehinderungen und Staus gekommen, wie der Polizeisprecher berichtete.