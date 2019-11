Saarbrücker Feuerwehrchef tritt wieder Dienst an

Saarbrücken Der Chef der Saarbrücker Berufsfeuerwehr tritt an diesem Freitag (15. November) wieder seinen Dienst an. Das teilte die Stadtverwaltung am Donnerstag mit. Die Mannschaft und der Feuerwehrchef seien „bereit, einen guten Neuanfang im Sinne dieser Stadt zu starten“, hieß es in einer Mitteilung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Man habe sich auf gemeinsame Leitlinien zur künftigen Zusammenarbeit geeinigt.

Der Feuerwehrchef war im September 2018 wegen eines „angeblich zerrütteten Vertrauensverhältnisses zwischen ihm und einem Teil der Mitarbeiter der Feuerwehr sowie dem Führungsdienst im Amt“ abgesetzt worden. Stattdessen bekam der Amtsleiter eine neu geschaffene Stelle als Brandschutz- und Sicherheitsreferent im Baudezernat.