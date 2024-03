Wegen Pokal-Halbfinale Saarbrücker Drittliga-Spiel verlegt

Aus Sorge um das Pokal-Halbfinale zwischen dem 1. FC Saarbrücken und dem 1. FC Kaiserslautern am 2. April hat der Deutsche Fußball-Bund das Drittliga-Spiel der Saarländer gegen Rot-Weiß Essen vom 30. März auf den 24. April verlegt. „Wir stehen vor einer Ausnahmesituation und waren gezwungen zu handeln, um nicht weitere Spielausfälle zu riskieren“, begründete Manuel Hartmann, Geschäftsführer Spielbetrieb der DFB GmbH & Co. KG, am Freitag die Entscheidung.