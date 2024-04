DFB-Pokal Saarbrückens Trainer von gutem Rasenzustand „überrascht“

Saarbrückens Trainer Rüdiger Ziehl hat keine Zweifel an einer planmäßigen Austragung des DFB-Pokal-Halbfinals zwischen seinem Team und dem 1. FC Kaiserslautern. „Wenn es nicht extrem werden sollte, hat der Platz eine bespielbare Rasenfläche. Dann wird das auch funktionieren, dass wir spielen können. Ich war überrascht, dass der Platz in gutem Zustand war“, sagte Ziehl am Ostermontag zu den Vorbereitungen im Ludwigspark. Die Partie ist für Dienstagabend (20.45 Uhr/ARD und Sky) angesetzt.