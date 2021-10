Saarbrückens Spektakel mit Erdmann: „Weicher und sensibler“

Saarbrücken Nach schweren Wochen kehrt Dennis Erdmann auf den Rasen zurück - und erlebt einen turbulenten Fußball-Nachmittag. Saarbrücken hält nach dem Auswärtssieg den direkten Kontakt zur Aufstiegszone.

Sebastian Jacob erzielte das weitere Tor für die Gäste, für Halle hatten zuvor in der ersten Halbzeit Michael Eberwein und Terrence Boyd getroffen. „Dass wir in der Endphase, wo das Spiel in beide Richtungen laufen kann, dass wir dann das Spiel für uns entscheiden, das ist sehr, sehr glücklich“, sagte Koschinat. In der Tabelle befindet sich Saarbrücken in der Verfolgergruppe hinter dem schon ein Stück enteilten 1. FC Magdeburg.