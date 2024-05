3. Liga Saarbrückens letzte Mini-Chance: „Spielverderber“ sein

Der 1. FC Saarbrücken will seine letzte theoretische Möglichkeit auf einen Aufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga wahren. Gibt es beim Spiel bei Preußen Münster am Sonntag (13.30 Uhr) ein Remis oder eine Niederlage, ist das Thema endgültig durch. Münster könnte stattdessen den Durchmarsch von der Regionalliga in die 2. Liga schaffen.