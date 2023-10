DFB-Pokal Saarbrücken will sich gegen FC Bayern wehren

Saarbrückens Cheftrainer Rüdiger Ziehl hat bei einer Stippvisite im Ludwigsparkstadion den durch Starkregen stark strapazierten Rasenplatz selbst inspiziert. „Der Platz wird in einem Zustand sein, auf dem man Fußball spielen kann“, urteilte er einen Tag vor dem am Mittwoch (20.45 Uhr/ARD und Sky) angesetzten DFB-Pokalspiel zwischen dem Fußball-Drittligisten 1. FC Saarbrücken und Rekordsieger Bayern München. Die finale Entscheidung, ob die Begegnung stattfinden wird, trifft am Morgen des Spieltags Schiedsrichter Frank Willenborg. Die Bayern wollten ohnehin erst am Mittwoch anreisen.