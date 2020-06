Saarbrücken will gegen Leverkusen Pokal-Sensation schaffen

Ein Ball geht ins Netz. Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Völklingen Fußball-Regionalligist 1. FC Saarbrücken will im Halbfinale des DFB-Pokals gegen Bayer Leverkusen für eine sportliche Sensation sorgen. Die Saarländer gehen als krasser Außenseiter in die Partie am heutigen Dienstag, die wegen der Corona-Pandemie vor leeren Rängen stattfindet.

