Besucherrekord Saarbrücken verzeichnet Tourismus-Rekordjahr 2023

Saarbrücken · Saarbrücken steuert in diesem Jahr auf einen Besucherrekord zu. In den ersten neun Monaten übernachteten rund 16 Prozent mehr Menschen in der Stadt als im bisherigen Rekordjahr 2019, wie die Stadt am Freitag mitteilte.

01.12.2023 , 14:08 Uhr

Dunkle Wolken ziehen über einem Hotel hinweg. Foto: Christoph Schmidt/dpa/Symbolbild

Von Januar bis September seien 484.000 Übernachtungen verzeichnet worden. Der September war mit über 64.000 Übernachtungen ein Monatsrekord, mit einem Zuwachs von fast 22 Prozent gegenüber dem September im letzten Vor-Corona-Jahr 2019. Die Stadt schreibt den Anstieg verschiedenen Maßnahmen zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität in der Stadt zu. „Saarbrücken ist ein echter Besuchermagnet, immer mehr Gäste entdecken Saarbrücken als lebendige Großstadt an der Nahtstelle zwischen Deutschland und Frankreich“, sagte Oberbürgermeister Uwe Conradt (CDU). © dpa-infocom, dpa:231201-99-147505/2

(dpa)