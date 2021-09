Saarbrücken verspielt in Meppen Zwei-Tore-Führung

Meppen Der 1. FC Saarbrücken zeigt in Meppen zwei Gesichter. Nach einer schnellen 2:0-Führung baut der Drittligist nach dem Wechsel stark ab. Am Ende reicht es nur zu einem Punkt.

Mit dem Remis beim SV Meppen konnte Uwe Koschinat nicht wirklich etwas anfangen. „Ich habe gemischte Gefühle“, sagte der Trainer des 1. FC Saarbrücken nach dem 2:2 (2:1) am Samstag. „Wir haben uns hervorragende Chancen herausgearbeitet und verwertet. Insofern fühlt sich ein 2:2 nach 2:0-Führung nicht gut an. Auf der anderen Seite müssen wir auch anerkennen, dass das Spiel in der zweiten Halbzeit nur in eine Richtung ging“, resümierte Koschinat.