Saarbrücken verliert Spitzenplatz nach 1:4

Saarbrücken Der Aufsteiger ist nicht mehr Tabellenführer. Nach dem deutlichen 1:4 im Südwest-Duell muss Saarbrücken schnell wieder in die Spur finden. Torschütze Mendler kann sich über sein sehenswertes Tor nicht freuen.

Trainer Lukas Kwasniok hatte schon vor der deutlichen Abfuhr bei Waldhof Mannheim eine leise Vorahnung. „Natürlich“ habe man zuletzt schon den einen oder anderen Punkt liegen lassen. „Aber Fußball ist kein Wunschkonzert“, deutete der Coach von Aufsteiger 1. FC Saarbrücken noch am Freitag an. Bei der 1:4-Pleite am Samstag zeigte sich dann, wie es in der eng umkämpften 3. Liga selbst einem Tabellenführer ergehen kann. Das vierte sieglose Spiel in Serie bedeutet auch den Verlust der Tabellenführung für die Kwasniok-Elf. Erster ist nun Dynamo Dresden.