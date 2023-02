3. Liga : Saarbrücken verliert 1:2 im Schneetreiben von Aue

Der Trainer des 1. FC Saarbrücken, Rüdiger Ziehl, hofft, die Erfolgsserie vor der Winterpause gegen den MSV Duisburg fortzusetzen. Foto: Ronny Hartmann/dpa-Zentralbild/dpa

Aue Der 1. FC Saarbrücken hat im Schneetreiben bei Erzgebirge Aue mit 1:2 (1:0) verloren. Die Saarländer gingen am Sonntag im Auswärtsspiel der 3. Fußball-Liga in der 27. Minute durch einen Treffer von Calogero Rizutto gegen seinen Ex-Club in Führung.

Sein Schuss aus 22 Metern wurde noch von Aues Korbinian Burger abgefälscht. Pech hatte der Deutsch-Italiener Rizutto kurz nach dem Anpfiff gehabt, als er mit dem Ball nur den Innenpfosten getroffen hatte.

Kurz nach dem Wiederanpfiff sorgte Dimitrij Nazarov (28.) für den Ausgleich. Saarbrückens Torwart Daniel Batz machte bei diesem Aufsetzer keine glückliche Figur. Den Siegtreffer der Gastgeber markierte Antonio Jonjic (80.) mit einem Traumtor in den rechten Winkel. Acht Minuten später musste er wegen einer Tätlichkeit nach einer Roten Karte vom Platz. Die Saarbrücker verpassten es durch die Niederlage, näher an das führende Tabellentrio heranzurücken und fielen auf Platz fünf (39 Punkte) zurück.

