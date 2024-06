Vertragsverlängerung Saarbrücken verlängert Vertrag mit Offensivspieler Rabihic

Rabihic war vor zwei Jahren vom SC Verl ins Saarland gewechselt und kam seitdem in 62 Drittliga-Einsätzen auf 30 Torbeteiligungen. „Ein Spieler mit einer solchen Quote ist natürlich auch für andere Vereine interessant. Wir waren in den vergangenen Wochen mit Kasim in einem intensiven Austausch und sind froh, dass wir ihn mit unseren Argumenten überzeugen konnten“, sagte Sportdirektor Jürgen Luginger.