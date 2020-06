Goldene Bremm : Staatsanwalt ermittelt nach Bundespolizei-Einsatz wegen Nötigung

In einem Kiosk an der Goldenen Bremm in Saarbrücken wird ein 65-jähriger Franzose, der seinen Lottoschein abgeben will, am Freitag (05.06.2020) nach einer missachteten Grenzkontrolle von der Bundespolizei aus dem Geschäft gezogen. Der Ladenbesitzer hat eine Dienstaufsichtsbeschwerde eingeleitet. Er stellt sich vor seinen Kunden, den er ungerecht ruppig behandelt sieht.