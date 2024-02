Fußball Saarbrücken-Spiel könnte in anderes Stadion verlegt werden

In den Durchführungsbestimmungen der DFB-Spielordnung ist in Paragraf 7 geregelt: „War ein gemeldetes Spielfeld wiederholt nicht bespielbar, so soll der Spielleiter die Spiele auf einem neutralen Platz austragen lassen.“ Die Partie im Saarbrücker Ludwigspark war am Mittwochabend von Schiedsrichter Florian Badstübner wegen des Verletzungsrisikos für die Spieler abgesetzt worden. Wegen starker Regenfälle war der Rasen unbespielbar.