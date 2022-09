3. Bundesliga : Saarbrücken rechnet mit „Männerfußball“ gegen SC Freiburg II

Saarbrücken Mehr als nur einen Hauch von Bundesliga erwartet den 1. FC Saarbrücken in der Drittliga-Partie gegen den SC Freiburg II. Die Fußballer aus dem Saarland spielen am Samstag (14.00 Uhr/Magentasport) gegen die zweite Mannschaft des Europa-League-Teilnehmers, die als Tabellendritte mit bisher einem Punkt mehr anreist.

„Es waren zuletzt immer wieder Spieler im Einsatz, die auch schon bei den Profis dabei waren. Das macht die Angelegenheit ein Stück weit unberechenbar“, sagte FCS-Trainer Uwe Koschinat am Freitag über den Gegner. „Außer Frage steht, dass jeder, der morgen aufläuft, den Anspruch hat, in naher Zukunft in einer noch höheren Liga zu spielen.“