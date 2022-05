3. Liga : Saarbrücken nur unentschieden gegen Zwickau

Saarbrücken Der 1. FC Saarbrücken hat sich im letzten Saison-Heimspiel in der 3. Fußball-Liga vom FSV Zwickau 1:1 (1:0) getrennt. Lukas Boeder brachte die Hausherren am Samstag in der 21. Minute in Führung, doch Johan Gomez (79.) glich in der Schlussphase aus.

Die Saarländer warten seit nunmehr sechs Spielen auf einen Sieg und bleiben mit 52 Punkten Tabellensiebter.

Einen weiteren Aufreger gab es kurz nach dem Wechsel, als Schiedsrichter Alexander Sather Elfmeter für die Sachsen gab. Nachdem der im Saarbrücker Strafraum zu Fall gekommene Max Jansen in einer starken Fair-Play-Geste jedoch erklärt hatte, nicht gefoult worden zu sein, nahm der Referee seine Entscheidung zurück. Sechs Minuten vor Schluss verpasste Sebastian Jacob mit einem Pfostenschuss den möglichen Siegtreffer für den FCS.

