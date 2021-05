„Würde mich auf eine Einladung freuen“ : Neunjähriger bewirbt sich bei Polizei Saarbrücken (mit Original-Bewerbungsschreiben)

Ein Polizei-Schild hängt an einem Polizeipräsidium. Foto: Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild

Saarbrücken Der Notendurchschnitt ist in Ordnung – trotzdem kann die Bewerbung nicht berücksichtigt werden.

Im Saarland hat sich ein Neunjähriger bei der Polizei beworben. Der Grundschüler aus Saarbrücken habe seine handschriftliche Bewerbung in der vergangenen Woche eingereicht, teilte das Landespolizeipräsidium am Donnerstag mit. Darin schreibt er: „Würde mich gerne als Polizist bewerben, meine Noten in der Schule sind 2,0. Würde mich auf eine Einladung freuen.“