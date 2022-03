3. Liga : Saarbrücken nach Sieg gegen Halle mitten im Aufstiegsrennen

Saarbrücken Der 1. FC Saarbrücken darf weiter auf eine Rückkehr in die 2. Liga hoffen. Gegen Halle gibt es die nächsten drei Punkte für den Tabellendritten. Die Freude darüber ist bei einem Spieler besonders groß.

Der vierte Sieg in Serie hat beim 1. FC Saarbrücken zarte Aufstiegsträume geweckt. Dank des 2:1 (2:0)-Erfolges am Samstag gegen den Halleschen FC rückten die Saarländer in der 3. Fußball-Liga bis auf zwei Punkte an den Tabellenzweiten 1. FC Kaiserslautern heran. „Wir wissen schon, wie eng die Liga ist und haben wahrgenommen, dass die Konkurrenz sehr, sehr gut punktet in letzter Zeit. Es war daher wichtig, diesen Sieg einzufahren“, sagte FCS-Trainer Uwe Koschinat.