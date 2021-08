Saarbrücken mit überzeugendem Heimsieg gegen Duisburg

Saarbrücken Der Saisonstart für den 1. FC Saarbrücken ist geglückt. Gegen Duisburg gelingt der zweite Sieg im dritten Spiel. Der Trainer ist zufrieden.

Mehr noch als der Blick auf die Tabelle hat Uwe Koschinat die starke Leistung seiner Mannschaft beim verdienten 2:0 (2:0) gegen den Ex-Bundesligisten MSV Duisburg gefreut. „Ich glaube, heute haben wir ganz viel von dem gesehen, was uns auf der Strecke auszeichnen kann. Wir haben von der 1. Minute an eine sehr gute Spielkontrolle gehabt. Alle Spieler wirkten fokussiert und wachsam“, sagte der Trainer des 1. FC Saarbrücken nach dem zweiten Saisonsieg in der 3. Fußball-Liga.