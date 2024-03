3. Bundesliga Saarbrücken meistert Generalprobe vor Pokalspiel

Saarbrücken · Fußball-Drittligist 1. FC Saarbrücken hat die Pokal-Generalprobe gemeistert und geht mit einem guten Gefühl in das bevorstehende Viertelfinale. Die Saarländer bezwangen am Samstag Erzgebirge Aue mit 2:0 (2:0) und sind damit seit sechs Begegnungen in der 3. Liga unbesiegt.

09.03.2024 , 16:07 Uhr

Saarbrückens Trainer Rüdiger Ziehl steht am Spielfeld. Foto: Uwe Anspach/dpa

Calogero Rizzuto (23. Minute) und Luca Kerber (37.) auf Vorlage von Rizzuto erzielten die Tore für Saarbrücken, das im Kampf um den Aufstieg bereits deutlich abgehängt wurde. Im DFB-Pokal geht es am Dienstag (20.30 Uhr/ZDF und Sky) gegen Borussia Mönchengladbach um den Einzug ins Halbfinale. Die Partie wird nachgeholt, weil der Platz am ursprünglichen Austragungstermin nach Regenschauern unbespielbar war. © dpa-infocom, dpa:240309-99-278569/2

(dpa)