Fußball Saarbrücken kämpft vor Pokal-Hit gegen den Regen an

Am Freitag regnete es im Saarland, auch über das Osterwochenende sind Niederschläge vorhergesagt. „Wir zweifeln am Wettergott“, sagte Müller. „Es ist Pokal und es regnet in Saarbrücken.“ Bereits im Februar hatte die Viertelfinal-Partie zwischen Saarbrücken und Borussia Mönchengladbach wegen der widrigen Platzbedingungen kurzfristig abgesagt werden müssen. Als die Partie einige Wochen später nachgeholt wurde, regnete es wieder.