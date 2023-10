Fußball Saarbrücken im DFB-Pokal gegen die Bayern

Fußball-Drittligist 1. FC Saarbrücken hat das ganz große Los gezogen und trifft in der zweiten Hauptrunde des DFB-Pokals auf Meister FC Bayern München. „Das ist ein absoluter Knaller. Das ist super attraktiv. Es ist schwierig zu schaffen. Wir freuen uns auf ein volles Stadion. Wir werden alles in die Waagschale werfen, um es den Bayern auch schwer zu machen“, sagte Trainer Rüdiger Ziehl am Sonntag in der ARD. Er sprach von „der maximal schwersten Aufgabe“, die sein Team erwarte. Bei der bislang letzten Teilnahme in der Saison 2019/20 schafften es die Saarländer sensationell ins Halbfinale.