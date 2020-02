Saarbrücken: Hunderte demonstrieren gegen AfD-Zusammenarbeit

Saarbrücken Rund 700 Demonstranten haben am Freitagabend in Saarbrücken gegen einen politischen Schulterschluss mit der AfD protestiert. Unter dem Motto „Keine Zusammenarbeit mit der AfD!“ marschierten sie zur FDP-Landesgeschäftsstelle in der Ursulinenstraße.



Laut Polizei blieb die Kundgebung friedlich.

„Hintergrund ist der unglaubliche #Dammbruch in Thüringen“, schrieb das veranstaltende Bündnis „Bunt statt Braun“ auf Facebook. Der FDP-Mann Thomas Kemmerich war am Mittwoch überraschend mit Stimmen von CDU, FDP und AfD zum Thüringer Regierungschef gewählt worden. Es war das erste Mal, dass die AfD einem Ministerpräsidenten ins Amt half - das löste ein politisches Beben und einen bundesweiten Proteststurm aus.