Neuzugang Saarbrücken holt Vasiliadis aus Rostock

Vasiliadis absolvierte in seiner Karriere bislang 51 Partien in der Bundesliga und 96 Spiele im Unterhaus. „Mit Sebastian bekommen wir einen variablen, technisch versierten Akteur für die Zentrale“, sagte Saarbrückens Sportdirektor Jürgen Luginger. Vasiliadis habe auch Anfragen aus der 2. Bundesliga erhalten, so Luginger weiter. „Insofern sind wir sehr froh, dass wir ihn von unserem Konzept überzeugen konnten.“