3. Liga Saarbrücken gewinnt Südwest-Duell in Mannheim mit 2:0

Die Saarbrücker legten bereits in der ersten Halbzeit mit den Toren von Luca Kerber (29. Minute) und Bjarne Thoelke (45.) den Grundstein für den Auswärtserfolg. Der Beginn der zweiten Halbzeit verzögerte sich, weil die Gäste-Fans aus ihrem Block Wasserbomben auf den Rasen geworfen hatten. Nach dem Wiederanpfiff hätte der saarländische DFB-Viertelfinalist die Führung weiter ausbauen können. In der 59. Minute verfehlt ein Schuss von Kai Brünker das gegnerische Gehäuse nur knapp. Minuten später hatten die Platzherren die Chance zum Abschlusstreffer, doch der Saarbrücker Patrick Sontheimer konnte sich gerade noch in einen Schuss des Mannheimers Jalen Hawkins (65.) werfen.