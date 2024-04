Tischtennis Saarbrücken gewinnt Champions League im Tischtennis

Der entscheidende Mann des Final-Wochenendes war der Slowene Darko Jorgic. Der 25-Jährige hatte bereits am Vortag beim 3:2-Halbfinalsieg gegen den TTC Neu-Ulm das fünfte Match gegen Dimitrij Ovtcharov gewonnen. Am Montag holte Jorgic gegen Dang Qiu den ersten und gegen Anton Källberg auch den dritten Punkt für den FCS. In diesem entscheidenden Spiel siegte er in 3:2 Sätzen und wehrte zwei Matchbälle ab.