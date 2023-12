DFB-Pokal Saarbrücken gegen Mönchengladbach - FCK bei Hertha BSC

Zweitligist 1. FC Kaiserslautern muss in der Runde der letzten Acht beim Liga-Rivalen Hertha BSC antreten. Die Pfälzer hatten sich im Achtelfinale gegen den 1. FC Nürnberg durchgesetzt. Spieltermine sind der 30. und 31. Januar sowie der 6. und 7. Februar. Das Endspiel steigt am 25. Mai in Berlin.