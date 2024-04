DFB-Pokal Saarbrücken gegen Kaiserslautern im Halbfinale

Saarbrücken · Drittligist 1. FC Saarbrücken und Zweitligist 1. FC Kaiserslautern spielen am Dienstagabend (20.45 Uhr/ARD und Sky) um den Einzug ins Finale des DFB-Pokals. Die beiden Überraschungsteams haben in dem hochbrisanten Derby im Halbfinale die Chance, das Endspiel in Berlin zu erreichen.

01.04.2024 , 17:49 Uhr

Kaiserslauterns Trainer Friedhelm Funkel steht am Spielfeld. Foto: Uwe Anspach/dpa

Die Saarländer besiegten in dieser Pokal-Saison bereits Meister FC Bayern, Eintracht Frankfurt und Borussia Mönchengladbach. Kaiserslautern setzte sich zuletzt gegen die Zweitligisten Hertha BSC und 1. FC Nürnberg durch. Hier finden Sie alle aktuellen Meldungen aus dem Saarland. Besonders im Fokus stehen dürfte der Rasen im Ludwigspark. Wetterbedingt hatte das Viertelfinale gegen Gladbach im Februar abgesagt und nachgeholt werden müssen. Auch diesmal regnete es in den Tagen vor dem Halbfinale stark. Kann die Partie am Dienstag nicht stattfinden, verliert Saarbrücken für das Nachholspiel das Heimrecht. © dpa-infocom, dpa:240401-99-529962/2

(dpa)