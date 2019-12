Saarbrücken: Feinstaub-Belastung an 12 Tagen über Grenzwert

Saarbrücken Die Feinstaub-Belastung in Saarbrücken hat im Jahr 2019 an zwölf Tagen den Grenzwert überschritten. Wie aus einer Übersicht des Umweltbundesamts im Internet hervorgeht, wurde diese Belastung an der städtischen Station „Saarbrücken-Verkehr“ registriert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Ansonsten wurde der Wert von 50 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft im Tagesdurchschnitt nur an maximal einem Tag überschritten - in Saarbrücken-Burbach, Saarlouis-Fraulautern und in Ottweiler.

Die meisten Tage mit hoher Ozonbelastung gab es in Bexbach. Dort wurde der Achtstunden-Mittelwert von 120 Mikrogramm an 25 Tagen überschritten. Danach folgen Biringen (22), Saarbrücken-Eschberg (17) sowie Dillingen und Völklingen (jeweils 13 Tage).