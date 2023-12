3. Liga Saarbrücken feiert gegen Ulm siegreichen Jahresabschluss

Saarbrücken riss von Beginn an das Geschehen an sich und ließ Ulm nichts ins Spiel kommen. Marcel Gaus (3.) hatte früh die Möglichkeit auf das 1:0, doch Gäste-Torwart Christian Ortag klärte per Fußabwehr reaktionsschnell. Patrick Sontheimer und Dominik Becker (21.) scheiterten später mit einer Doppelchance. Rizzuto gelang schließlich mit einem Schuss aus 20 Metern in den linken Winkel die verdiente Führung.