Saarbrücken bleibt oben dran: Ärger über Erdmann-Strafe

Saarbrücken Der 1. FC Saarbrücken beendet seine kleine Negativserie von drei sieglosen Spielen. Den meisten Gesprächsstoff liefert aber weiter der Rassismus-Fall um den gesperrten Dennis Erdmann. Der Verein wehrt sich weiter gegen die Vorwürfe.

In die Freude über das 3:1 (2:1) gegen Türkgücü München mischte sich beim 1. FC Saarbrücken auch Frust über die Rassismus-Strafe für Dennis Erdmann. „Wenn man als Club und als Spieler dermaßen in Misskredit gerät und auch die Wahrhaftigkeit einer Situation dermaßen verdreht wird, dann tut das wahnsinnig weh. Was in letzter Zeit über den Verein und den einen Spieler berichtet wurde ist komplett weg von dem, was nachweisbar ist“, sagte Saarbrückens Trainer Uwe Koschinat nach dem vierten Saisonsieg am Samstag beim TV-Sender „MagentaSport“.