DFB-Pokal Saarbrücken bestreitet Pokal-Viertelfinale am 7. Februar

Zweitligist 1. FC Kaiserslautern gastiert bereits am 31. Januar (20.45 Uhr/Sky) beim Ligarivalen Hertha BSC. Einen Tag zuvor treffen der FC St. Pauli und Fortuna Düsseldorf aufeinander. Das Top-Spiel zwischen Bundesliga-Tabellenführer Bayer Leverkusen und dem VfB Stuttgart ist für den 6. Februar angesetzt. Die vier Partien in der Runde der letzten Acht werden erstmals an vier verschiedenen Tagen ausgetragen.