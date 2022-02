Saarbrücken bereitet sich auf Aufnahme von Flüchtlingen vor

Saarbrücken Nach den russischen Angriffen auf die Ukraine bereitet sich die Landeshauptstadt Saarbrücken auf die Aufnahme von Flüchtlingen vor. Oberbürgermeister Uwe Conradt (CDU) sagte: „Der kriegerische Angriff Russlands auf die Ukraine wird viele tausend Menschen zur Flucht ins westliche Europa bewegen.

Am Donnerstag beschloss die Verwaltungsspitze in Saarbrücken, wegen der erwarteten Zunahme von Flüchtlingen einen Stab für besondere Ereignisse einzurichten. „Wir wollen vorbereitet sein, wenn Flüchtlinge in unserer Stadt ankommen“, sagte Conradt.