Saarbrücken beim SC Verl: Große Chance im Aufsteiger-Duell

Saarbrücken Als „big chance“ („Große Chance“) sieht Trainer Lukas Kwasniok die Partie des 1. FC Saarbrücken beim SC Verl. Der Tabellenachte tritt am Samstag (14.00 Uhr) in der 3. Fußball-Liga beim punktgleichen Mitaufsteiger an und kann sich mit einem Sieg den Spitzenplätzen wieder annähern.

Verl hatte Saarbrücken am siebten Spieltag die erste Saisonniederlage zugefügt. Zuletzt bezwangen die Saarländer im Ausweichspielort Völklingen den TSV 1860 München mit 2:1. Etwas entspannt hat sich die Personalsituation für Kwasniok. „Mit den Siegen kehren auch die Verletzten zurück“, sagte der 39-Jährige am Freitag. Nur Marin Sverko (Muskelfaserriss), Bjarne Thoelke (Wadenbeinbruch) und Timm Golley (Magenprobleme) fehlen.