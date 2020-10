Saarbrücken beim KFC Uerdingen wieder mit Abwehrchef Zellner

Eine Reihe von Fußbällen auf dem Rasen. Foto: Jan Woitas/zb/dpa/Symbolbild

Saarbrücken Die erste Saisonniederlage vergessen lassen will der 1. FC Saarbrücken in der nächsten Partie beim KFC Uerdingen. Der Aufsteiger tritt am Samstag (14.00 Uhr) in der 3. Fußball-Liga beim Team von Trainer Stefan Krämer an, das im DüsseldorferAusweichstadion noch keinen Sieg in dieser Saison gelandet hat.

„Das macht die Aufgabe nicht unbedingt leichter, weil sie natürlich alles daran setzen werden, diese Serie zu beenden“, sagte Saarbrückens Coach Lukas Kwansiok bei der Pressekonferenz am Freitag.

Seine Mannschaft hatte zuletzt mit dem 1:2 gegen den SC Verl einen Rückschlag hinnehmen müssen, befindet sich aber weiter in der Spitzengruppe der Tabelle. „Es wird eine interessante Aufgabe, aber eine, die wir positiv bewältigen wollen. Es wird für uns darum gehen, dass wir defensiv wieder weniger Fehler machen und unsere Angriffe konsequent ausspielen“, sagte der 39-Jährige.