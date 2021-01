Trassengebühr für die Saarbahn nach Frankreich : 800 Meter, die die Saarbahn sehr Geld kosten

Und wieder steigen die Infrastrukturkosten der Saarbahnstrecke nach Saargemünd. Die Beteiligten ringen um eine Lösung, damit die Menschen dies- und jenseits der Grenze auch weiterhin hier am Bahnhof in Saargemünd ein- und aussteigen könne. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken/Saargemünd Immer wieder erhöht die SNCF die Gebühren für die Nutzung ihrer Schienennetze. Auf lokaler Ebene kann das Problem nicht gelöst werden.

Die Fahrt dauert nur drei Minuten und die Strecke ist lediglich 800 Meter lang. Sie ist aber das Symbol dafür, was im grenzüberschreitenden Bereich gut gelingt und wo es noch hakt. Die Rede ist vom Saarbahn-Abschnitt zwischen Hanweiler und Saargemünd. Seit 1997 besteht die Verbindung – und immer wieder wurde sie aus finanziellen Gründen in Frage gestellt.

Denn für die Nutzung des französischen Eisenbahnnetzes auf dem Teilabschnitt zwischen Grenze und Saargemünder Bahnhof bezahlt die Saarbahn, die die Verbindung betreibt, Gebühren an die französiche Bahn. Doch mit der Zeit steigen auch die Kosten dafür und bei jeder Erhöhung stellt sich die Frage, ob die Saarbahn diese Kosten tatsächlich stemmen kann.

Rund 42 000 Euro zahlte die Saarbahn anfangs jährlich an die SNCF für die Nutzung der Eisenbahnstrecke nach Saargemünd. Ab 2012 wurde dieser Betrag von französischer Seite auf 92 000 Euro erhöht. Nach Intervention des französischen Verkehrsministeriums übernahm die SNCF für die Jahre 2012 und 2013 diese Erhöhung. Ab 2014 stieg die Gebühr dennoch weiter auf 191 000 Euro, was die Gesamtkosten für den Betrieb des Teilabschnitts für die Saarbahn auf rund 233 000 Euro erhöht hätte. Nach den Verhandlungen einigten sich die Partner wieder: Die Saarbahn erhöhte ihre Zuschüsse auf 74 000 Euro. Die Staatsbahn SNCF übernimmt 99 000 Euro, der französische Staat 60 000 Euro. Somit war der Betrieb bis Ende 2016 gesichert. Danach wurde wieder verhandelt, die Saarbahn erhöhte ihre Zahlung auf rund 90 000 Euro und der Betrieb der Strecke wurde bis Ende 2019 gesichert. Nun steht aber die nächste Erhöhung an und die Strecke wieder auf der Kippe.