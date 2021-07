Saar-Wirtschaft startet gemeinsame Krisenberatung

Saarbrücken Wirtschaft hilft Wirtschaft“ lautet das Motto eines neuen Beratungsprojekts im Saarland für kleinere Unternehmen, die wegen Corona in eine wirtschaftliche Krise geraten sind. Dies wurde am Mittwoch in Saarbrücken vorgestellt.

Auf Initiative der IHK haben sich Wirtschaftsministerium, Handwerkskammer, Sparkassenverband und Volksbanken zu einem Runden Tisch zusammengefunden, dessen Ziel es ist, schnell und unbürokratisch zu helfen, drohende Insolvenzen abzuwenden und Arbeitsplätze zu sichern.

Dafür ist ab sofort bei der IHK eine zentrale Beratungsstelle eingerichtet, deren Personalkosten von den Projektpartnern mit 280 000 Euro unterstützt werden. 210 000 Euro davon stammen vom Land.

Unternehmen sollen nach einer Erstberatung eine betriebswirtschaftliche Schwachstellenanalyse erhalten. Bei einer positiven Prognose kommen die Vertreter des Runden Tisches dann kurzfristig zusammen, um gemeinsam „akute Erstmaßnahmen zur Stabilisierung des Unternehmens“ zu beschließen, so IHK-Hauptgeschäftsführer Frank Thomé. Der enge Verbund mit Sparkassen und Volksbanken, die bei der Problemlösung eine wichtige Schnittstelle darstellten, sei „bundesweit einzigartig“.