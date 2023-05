Auszeichnung Saar-Virologe Rissland erhält Medienpreis „Goldene Ente“

„Dr. Rissland war für die Journalisten in allen Phasen der Pandemie jederzeit ansprechbar und bereit, sein Expertenwissen mit der Öffentlichkeit zu teilen - ohne dabei zu versuchen, Einfluss auf die redaktionelle Arbeit zu nehmen und, anders als manch anderer Experte, ohne eine bestimmte pandemiepolitische Agenda zu verfolgen“, teilte die LPK am Freitag mit. Dieses besondere Engagement zusätzlich zu seiner ohnehin starken Belastung als Leitender Oberarzt der Virologie am Universitätsklinikum des Saarlandes sei in jeder Hinsicht bemerkenswert gewesen.