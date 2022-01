Saar-Verwaltungsrichter kippen 2G-Regel im Einzelhandel

«Geimpft! Genesen!» steht auf einem Schild an einer Bar. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Saarlouis Uneindeutig seien die Ausnahmen von der 2G-Regel für bestimmte Läden, entscheidet das OVG im Saarland. Die Folge: Die Regelung ist im Einzelhandel im Bundesland vorläufig nicht mehr anzuwenden.

Im saarländischen Einzelhandel ist die 2G-Regel ausgesetzt. Mit diesem Beschluss folgte das Oberverwaltungsgericht des Saarlandes (OVG) am Freitag in Saarlouis einem Eilantrag mehrerer saarländischer Elektronik-Fachmärkte. Die Entscheidung bedeutet nach Angaben des Gerichts, dass im Saarland bis auf Weiteres die 2G-Regelung im Einzelhandel nicht mehr anzuwenden ist, teilte das OVG mit. Die Entscheidung ist unanfechtbar (Aktenzeichen 2 B 295/21).

Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) kündigte an, den Beschluss auszuwerten und dann bald zu entscheiden, wie die Rechtsverordnung des Landes geändert werden muss. „Je nach Ergebnis kann es aus meiner Sicht als Alternative zur 2G-Regel im Einzelhandel eine Möglichkeit sein, dort auf eine FFP2-Maskenpflicht zu setzen.“ Dies werde gemeinsam im Kabinett besprochen. Die aktuelle Infektionslage und die Konsequenzen daraus seien auch Thema der Ministerpräsidentenkonferenz am Montag. „Wir müssen einen Weg finden, den Umgang mit dem Virus allmählich in unseren Alltag zu integrieren“, sagte Hans.