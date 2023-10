Innere Sicherheit Saar-Verfassungsschutz: Mehr „Reichsbürger“

Nach den Hamas-Terrorangriffen auf Israel hatte es am Dienstagabend in Saarbrücken einen Schweigemarsch aus Solidarität mit Israel gegeben, an dem auch Innenminister Jost teilgenommen hatte. Dabei verurteilte er das Zeigen einer palästinensischen Flagge und eines Arabertuchs aus einem fahrenden Auto als deutlichen Versuch der Provokation. „Wir wollen und wir werden hier klare Kante fahren“, kündigte er an. „Wir wollen und werden uns keine Konflikte zu uns ins Saarland holen oder sie akzeptieren, wenn man glaubt, sie hier austragen zu müssen.“