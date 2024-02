Landtag Saar-Verfassung geändert: Es gibt keine „Rasse“ mehr

Der Landtag des Saarlandes hat den Begriff der „Rasse“ aus der Verfassung gestrichen. Mit zwei weiteren Verfassungsänderungen wurden am Mittwoch die Nachhaltigkeit zum Staatsziel erklärt und zugleich der Schutz des Ehrenamtes festgeschrieben. Die alleinregierende SPD und die oppositionelle CDU wollen in naher Zukunft auch eine Klausel gegen Antisemitismus in die Verfassung einfügen.