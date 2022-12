Transformation : Saar-Stahlindustrie: 3,5 Milliarden Euro für „grünen“ Stahl

Dillingen Bis 2045 soll Stahl im Saarland klimaneutral hergestellt werden. Um den Wandel zu ermöglichen, hat die Industrie Investitionen in Milliardenhöhe beschlossen. Man wolle an der Saar Vorreiter sein.

„Wir werden zum Vorreiter in Sachen CO2-Einsparung. Und zwar im Saarland, in Deutschland und in Europa“, sagte Störmer. Bis 2027 sollen in Völklingen und Dillingen Elektroöfen gebaut werden und zudem eine Direktreduktionsanlage zur Herstellung von Eisenschwamm in Dillingen entstehen. Bei der geplanten Inbetriebnahme in fünf Jahren werde teilweise „grüner“ Wasserstoff eingesetzt. Bis 2045 soll die Stahlproduktion komplett umgestellt sein. Mit Ökostrom hergestellter „grüner“ Wasserstoff soll künftig helfen, auf fossile Brennstoffe in der industriellen Produktion zu verzichten.