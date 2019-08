Saar-SPD fordert mehr Geld vom Bund

Euro-Banknoten. Foto: Jens Wolf/Archivbild.

Püttlingen Die stellvertretende Ministerpräsidentin des Saarlands, Anke Rehlinger (SPD), hat den Bund zu verstärkten Finanzhilfen für ärmere Bundesländer aufgefordert. „Ein milliardenschweres Investitionsprogramm für finanzschwache Bundesländer wäre das richtige Signal, um dem hehren Ziel gleichwertiger Lebensverhältnisse endlich Taten folgen zu lassen“, hieß es in einem Papier, das Rehlinger bei einer Klausurtagung der Spitze ihrer Partei am Samstag in Püttlingen vorstellte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Die Kommission „Gleichwertige Lebensverhältnisse“ der Bundesregierung hatte im Juli grundsätzlich neue Hilfen für abgehängte Regionen versprochen, diese jedoch zunächst nicht beziffert. Die Zusagen der Kommission müssten schnell eingelöst werden, sagte Rehlinger, die in einer CDU-geführten großen Koalition Wirtschaftsministerin ist. „Ich plädiere nicht für unbedarftes Schuldenmachen“, betonte sie. „Aber die Schuldenbremse darf keine Investitionsbremse sein.“