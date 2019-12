Parteitag am Wochenende in Berlin : Saar-SPD-Chefin Rehlinger will Bundes-Vize werden

Anke Rehlinger (SPD). Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild.

Saarbrücken Die saarländische SPD-Chefin Anke Rehlinger will stellvertretende Vorsitzende der Sozialdemokraten auf Bundesebene werden. „Ich trete für #unsereSPD als SPD-Vize an, weil ich eine starke @spdde will“, teilte sie am Mittwoch bei Twitter mit.

„Als Partei der Arbeit, der Arbeitsplätze und der ArbeitnehmerInnen.“

Rehlinger ist seit 2014 Wirtschaftsministerin im Saarland, den Landesvorsitz ihrer Partei übernahm die 43-Jährige 2018. Zuvor hatte der Saarländische Rundfunk (SR) über ihre Kandidatur berichtet.

Gewählt wird die Parteispitze auf dem SPD-Parteitag in Berlin, der an diesem Freitag beginnt. Dabei sollen auch Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken zum neuen Führungsduo gekürt werden. Sie hatten sich in einem Mitgliederentscheid durchgesetzt.

Sie verbinde mit ihrer Kandidatur „die Hoffnung, in der engeren Parteiführung die Themen Industriepolitik, gute Arbeit und fairer Lohn, Investitionen in Zukunft und Gerechtigkeit bei Rente und Steuern stärker einbringen zu können“, erklärte Rehlinger am Abend per Mitteilung. Sie betonte aber auch: „Mein Fokus ist und bleibt das Saarland.“ Sie wolle aber vom Saarland noch etwas mehr in Berlin einbringen, zum Beispiel ihren Einsatz für die heimische Industrie.